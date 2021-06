Non sposate le mie figlie cast: attori e personaggi del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai 1 va in onda il film Non sposate le mie figlie, commedia francese del 2014 diretta da Philippe de Chauveron. La pellicola è stato uno dei fenomeni cinematografici europei degli ultimi anni con un incasso che ha superato i 130 milioni di euro. Nel 2019 c’è stato il sequel Non sposate le mie figlie 2, che verrà trasmesso domani – 10 giugno – in prima visione su Rai 1 sempre dalle 21.25. Nel cast del film oltre ad una schiera di giovani e bravi attori, troviamo Christian Clavier e Chantal Lauby, che interpretano i genitori della famiglia protagonista. Mentre Clavier è noto al grande pubblico per aver recitato in Asterix e Obelix contro Cesare e per la miniserie I miserabili, Lauby è attiva soprattutto in tv e in radio.

Vediamo chi sono le quattro figlie del film: Frédérique Bel (L’amore dura tre anni) interpreta Isabelle Verneuil, Julia Piaton interpreta Odile Verneuil, Emilie Caen è Ségolène Verneuil e infine Elodie Fontan è Laure Verneuil. E poi abbiamo i quattro generi. Nel cast del film Non sposate le mie figlie vediamo Ary Abittan nelle vesti di David Benichou, Medi Sadoun come Rachid Benassem, Frédéric Chau che interpreta Chao Ling, Noom Diawara che interpreta Charles Koffi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati nel cast del film Non sposate le mie figlie.

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Pascal N’Zonzi: André Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Salimata Kamate: Madeleine Koffi

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Élie Semoun: lo psicologo

Trama

Abbiamo visto il cast completo di Non sposate le mie figlie, con gli attori e i personaggi, ma qual è la trama del film stasera su Rai 1 dalle 21.25? Claude e Marie Verneuil sono la classica coppia borghese cattolica che ha allevato le quattro figlie secondo i principi di tolleranza e integrazione della cultura francese. Quando la loro primogenita decide dì sposare un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese, tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che, finalmente, ha incontrato un bravo cattolico. Peccato per Claude e Marie che Charles abbia origini ivoriane, un dettaglio di cui verranno a conoscenza il più tardi possibile.