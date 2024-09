Non si ruba a casa dei ladri: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non si ruba a casa dei ladri, film del 2016 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antonio, sposato con Daniela, ha un’impresa di pulizie; ma un giorno inspiegabilmente, perde un grosso appalto e si ritrova senza un soldo né un tetto. Trasferitosi temporaneamente dall’anziana zia Titina, si mette alla ricerca di un nuovo lavoro finché, per una serie di circostanze, finisce a casa di Simone Santoro, un disonesto pezzo grosso della politica, fidanzato con la bella e giovane Lori, che si offre di prendere lui e Daniela come camerieri a 5.000 euro al mese. I due accettano volentieri l’incarico, ma dopo qualche tempo ecco che salta fuori una clamorosa verità: Simone è la persona che ha fatto in modo che Antonio perdesse il lavoro revocandogli l’appalto. Antonio e Daniela allora, venuti a sapere che Simone ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte, decidono di organizzare una truffa per vendicarsi e riprendersi quello che gli è stato rubato. Mettono quindi su una piccola banda formata da non professionisti, anch’essi truffati dalla politica corrotta.

Il piano riesce, e mentre Simone viene arrestato, Antonio e Daniela gli portano via 5.000.000 di euro. Ma ritornati a Roma, zia Titina scopre tutto il loro bottino e, di nascosto, se ne appropria e fugge per un giro del mondo, lasciando Antonio e Daniela nella stessa situazione di prima.

Due anni dopo Antonio e Daniela, a seguito di una lunga vicenda legale, riescono a riottenere l’appalto, e durante una passeggiata incontrano Simone, ormai povero e lasciato da Lori, che per campare fa il dog-sitter. Antonio allora, impietositosi, gli lascia un biglietto da visita dicendogli che se ha bisogno di soldi sarà ben lieto di assumerlo, e poco prima di andarsene gli fa capire che era stato lui a truffarlo per vendetta, dicendogli che ora sono pari.

Non si ruba a casa dei ladri: il cast

Abbiamo visto la trama di Non si ruba a casa dei ladri, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Antonio Russo

Massimo Ghini: Simone Santoro

Stefania Rocca: Daniela Russo

Manuela Arcuri: Lori Carlucci

Maurizio Mattioli: Giorgio Bonetti

Teco Celio: Herr Muller

Lorenzo Balducci: Michele

Liliana Vitale: zia Titina

Barbara Ramella: Francesca

Ria Antōniou: Demetra, l’estetista di Antonio

Ralph Palka: banchiere

Fabrizio Buompastore: onorevole “Maronaro”

Mario Patanè: impiegato Monte

Streaming e tv

Dove vedere Non si ruba a casa dei ladri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.