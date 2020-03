Non si ruba a casa dei ladri, il film: trama, cast, trailer e streaming

Canale 5 punta a un’altra commedia di Carlo Vanzina: s’intitola Non si ruba a casa dei ladri ed è arrivato al cinema nel 2016, con protagonista Vincenzo Salemme e tanti altri attori ben noti al panorama cinematografico italiano. Questo film segna la nascita di un nuovo duo comico, composto da Salemme e Massimo Ghini. Tra le curiosità del film spunta sicuramente l’accento torinese di Maurizio Mattioli, attore ben conosciuto per la sua “romanità”, ma anche Salemme in questo film lascia da parte il suo essere napoletano per donarsi all’accento romano. Stefania Rocca, da brava torinese, invece si cala nelle vesti di una donna siciliana.

Vediamo insieme qual è la trama del film, chi vediamo nel cast e dove poter vedere la commedia in tv e in streaming.

Non si ruba a casa dei ladri, la trama del film

Il film racconta la storia di Antonio Russo, un uomo d’affari di Napoli che ha sempre vissuto la propria professione con onestà. Antonio è sposato con Daniela e gestisce un’impresa di pulizie ma, a causa di una gara d’appalto truccata, Antonio deve chiudere la sua attività e molto presto si trova in bancarotta. Disperato, si trasferisce con la moglie a casa di zia Titina e trovano impiego come camerieri presso la casa di Simone Santoro, un politico corrotto, fidanzato con la giovane Lori. Antonio scoprirà molto presto che il responsabile del suo fallimento è proprio Simone, che ha pilotato l’appalto e ha trasferito tutto il denaro guadagnato dai suoi loschi affari in una banca svizzera. Antonio a quel punto decide di farsi giustizia da solo con l’aiuto della moglie.

Non si ruba a casa dei ladri, il cast | Trailer

Nel cast di Non si ruba a casa dei ladri vediamo tanti attori conosciuti del cinema italiano: partiamo dal protagonista, Vincenzo Salemme, che interpreta lo sfortunato Antonio Russo che, per forza di cose, si tramuterà in un criminale. Al suo fianco ci sarà Stefania Rocca che interpreta invece la moglie di Antonio, Daniela.

A interpretare lo spregevole e furbo Simone Santoro invece è Massimo Ghini. Manuela Arcuri invece interpreta la bella Lori. Maurizio Mattioli interpreta Giorgio Bonetti e Fabrizio Buompastore interpreta l’onorevole Maronaro. Poi vediamo anche Teco Celio che interpreta Herr Muller, Lorenzo Balducci interpreta Michele e Ria Antoniou interpreta Demetra (l’estetista di Antonio).

Non si ruba a casa dei ladri, dove vedere il film: in tv e in streaming

Il film Non si ruba a casa dei ladri va in onda questa sera, 12 marzo 2020, in prima tv e in prima serata su Canale 5. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, 12 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Poveri ma ricchi è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

