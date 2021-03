Non ho l’età: il testo della canzone di Gigliola Cinquetti a Sanremo 2021

NON HO L’ETA’ TESTO – Stasera, mercoledì 3 marzo, Gigliola Cinquetti sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, proponendo, tra le altre cose, uno dei brani che l’hanno resa famosa, Non ho l’età. Di seguito il testo integrale del brano:

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei nulla da dirti

Perché tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore

Per te

Questo è il testo di Non ho l’età di Gigliola Cinquetti: vi è piaciuta la sua esibizione a Sanremo?

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Francesca Barra e Claudio Santamaria al Festival: vestiti, stilista, look Mi manchi: il testo della canzone di Fausto Leali a Sanremo 2021 Io amo: il testo della canzone di Fausto Leali a Sanremo 2021