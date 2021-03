Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 marzo

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 7 marzo

Torna questa sera, domenica 7 marzo 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

La prima parte di Non è l’Arena, come di consueto, sarà dedicata all’emergenza sanitaria Covid, in particolare ai numeri in risalita dei contagi. Ma si parlerà anche della campagna vaccinale a rilento e del sistema dell’organizzazione della campagna andato in tilt in numerose regione. In studio per parlare dell’argomento il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Senatore Tommaso Cerno, la Senatrice Daniela Santachè. Inoltre: l’ex Governatore della Sicilia Rosario Crocetta, il Commissario della Sanità calabrese Guido Longo e la giornalista Tonia Cartolano.

A Non è l’Arena si parlerà inoltre della decisione del Presidente del Consiglio Mario Draghi di bloccare l’esportazione di 250mila vaccini Astrazeneca in Australia. In studio per parlare dei contratti stipulati con l’Ue con le grandi case farmaceutiche, oltre a Pierpaolo Sileri e il Senatore Gianluigi Paragone. Ospiti, inoltre, l’Europarlamentare Pina Picierno e il Presidente e direttore scientifico della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta.

Massimo Giletti tornerà sul Caso Benotti, ovvero della maxi-commessa di mascherine acquistate della struttura emergenziale guidata allora da Domenico Arcuri. Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa, sarebbe stato uno dei mediatori tra le parti e attualmente è indagato dalla Procura di Roma. Ci sono nuovi sviluppi sulla vicenda, partendo proprio dall’interrogatorio a Benotti. In studio la giornalista Sandra Amurri, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani.

Non è l’Arena tornerà sul Caso Genovese, con nuovi ed importanti sviluppi sull’indagine che vede coinvolto il noto al manager. Infine, uno nuovo servizio sul clan Casamonica, dei giornalisti Nello Trocchia e Francesca Fagnani, che cercherà di indagare sul un’organizzazione che tiene sotto scacco la Capitale.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 28 febbraio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

