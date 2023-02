Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 febbraio 2023

Questa sera, domenica 5 febbraio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Continua l’approfondimento di Massimo Giletti sui retroscena legati all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. Dopo la “profezia” e le parole di avvertimento pronunciate nei nostri studi, Salvatore Baiardo torna in studio, annunciando importanti rivelazioni. Con lui sarà presente Antonio Ingroia, l’ex magistrato che è stato uno dei PM nel processo sulla trattativa Stato-mafia, per un confronto esclusivo che potrebbe far emergere nuovi interrogativi e nuove riflessioni.

Tra gli ospiti di oggi a Non è l’Arena anche i giornalisti Sandra Amurri e Peter Gomez, l’ex Ministro Francesco Storace, Angelo Garavaglia Fragetta, cofondatore del Movimento delle Agende Rosse. Sarà presente poi Ismaele La Vardera, vice presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia.

Altro tema della serata sarà la vicenda di Alfredo Cospito. L’anarchico è stato condannato per aver compiuto due attentati: il primo ai danni di un dirigente dell’Ansaldo Nucleare, mentre il secondo contro una scuola allievi dei carabinieri. Lo scorso maggio, Cospito è finito al 41 Bis, dove deve rimanere per i prossimi quattro anni. Per protesta contro tale regime, da ottobre è in sciopero della fame e le sue condizioni, ora, sono in continuo peggioramento. Mentre la politica e la magistratura hanno confermato per lui la carcerazione di massima sicurezza, nelle piazze italiane sale la tensione a causa delle manifestazioni dei movimenti anarchici. Sul tema discute il giornalista Alessandro Sallusti e l’avvocato Iuri Maria Prado. Infine, a loro si aggiunge Raimondo Etro, ex brigatista coinvolto nel sequestro di Aldo Moro.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 5 febbraio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.