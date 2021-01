Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 31 gennaio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 31 gennaio

Torna questa sera, domenica 31 gennaio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

Da non perdere l’intervista esclusiva di Massimo Giletti a Luca Palamara. L’ex magistrato ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura è stato il primo ex presidente della storia dell’ANM ad esserne espulso. Palamara parlerà di spregiudicate commistioni che fanno tremare il mondo della magistratura. In particolare nell’intervista a Giletti si sofferma sul “Sistema” delle correnti della magistratura e sugli intrecci con la politica italiana e il mondo degli affari in questi anni. In studio anche la giornalista Sandra Amurri.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Non è L’Arena di oggi, anche sulla crisi di governo in corso. Il presidente della Camera Roberto Fico ha concluso le proprie consultazioni con le forze politiche che hanno sostenuto il Conte II, con l’ipotesi di formare un nuovo esecutivo con una solida maggioranza parlamentare. Quali le prospettive future? Si va verso un Conte ter? Tutte le ipotesi sono sul tappeto. Se ne discuterà con Tommaso Cerno, Luca Telese, Alessandro Sallusti e Carlo Cottarelli.

Tra gli ospiti della puntata di Non è l’Arena anche Mariano Amici, il medico romano richiamato dall’Ordine per le sue affermazioni contro i vaccini anti-Covid. Tra l’altro Amici ha già avuto una discussione a Piazzapulita con il viceministro della Salute Sileri. Avrà nel frattempo cambiato opinione? Lo scopriremo stasera. Parteciperanno al dibattito Tommaso Cerno, Luca Telese e Matteo Bassetti. Le telecamere di “Non è L’Arena” torneranno infine sul caso Genovese: in studio la testimonianza esclusiva della prima ragazza, la modella 18enne, che ha denunciato l’imprenditore per stupro. Saranno presenti alla discussione Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo e l’avvocato della vittima Luigi Liguori.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 31 gennaio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

