Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 gennaio 2023

Questa sera, domenica 29 gennaio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Massimo Giletti ospita Gaspare Mutolo, pentito mafioso e collaboratore di giustizia. In studio anche chi ha vissuto la lotta alla criminalità organizzata, Maria Sodano, vedova dell’ex prefetto Fulvio Sodano che combatté duramente la Mafia e fu allontanato da Trapani dal sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Parteciperà al programma anche Luana Ilardo, figlia di Luigi Ilardo, boss che ha fatto scoprire ai carabinieri il covo di Bernardo Provenzano, poi ucciso da una fuga di notizie dalla Procura di Caltanissetta. A Non è l’Arena i giornalisti Alessandro Sallusti, Peter Gomez e Sandra Amurri.

Si parlerà poi di Covid: “Oggi siamo in grado di svelarvi uno dei misteri dell’Italia nato durante la pandemia. Parliamo di quando la Regione Lazio comprò milioni di mascherine, dalla Cina, attraverso vari intermediari. Secondo la Corte dei Conti la scomparsa di queste mascherine ha creato un danno di 12 milioni di euro perché quei presidi non sono mai arrivate. Oggi noi le abbiamo trovate, sono oltre 6 milioni di mascherine che si trovano in questi magazzini. Ma possiamo usarle anziché lasciarle lì?”, spiega Giletti.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.