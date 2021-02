Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 febbraio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 28 febbraio

Torna questa sera, domenica 28 febbraio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

In primo piano i temi legati al piano vaccinale che ancora fatica a decollare, ma anche le nuove restrizioni a cui i territori sono costretti per cercare di arginare il virus e le misure allo studio in vista del prossimo Dpcm, che entrerà in vigore il 6 marzo. Il nuovo premier Mario Draghi ha esortato il Consiglio europeo ad accelerare sul vaccino, intervenendo nei confronti di quelle aziende farmaceutiche che non rispettano i tempi di consegna delle dosi. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Non è l’Arena il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e Tommaso Cerno. Tra le anticipazioni di questa puntata, la questione mascherine visto che i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, hanno eseguito un arresto e quattro misure interdittive, per le indagini sull’affidamento di 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di mascherine nel corso dell’emergenza. Sarebbe finito ai domiciliari Solis San Andreas Jorge Edisson, mentre le misure interdittive riguarderebbero anche l’imprenditore Mario Benotti. In studio Sandra Amurri, Massimo Mallegni, Pier Luigi Stefani, Peter Gomez.

Infine la trasmissione di Massimo Giletti tornerà a parlare di giustizia. Ancora una volta ospite in studio l’ormai ex magistrato Luca Palamara che svelerà nuovi intrecci tra la magistratura e la politica. Annunciata inoltre la presentazione di un documento audio esclusivo che solleverà molte polemiche. Non è l’Arena, infine, tornerà ad occuparsi anche del caso Alberto Genovese, l’imprenditore di Milano in carcere per violenza sessuale e anche su questo capitolo sono annunciate nuove rivelazioni. Gli ospiti saranno Ivano Chiesa, Stefania Andreoli ed Elisa Rivoira.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 28 febbraio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

