Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 novembre 2022

Questa sera, domenica 27 novembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il “faccia a faccia” della settimana vede come protagonista Nichi Vendola. Presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015, è ormai da un po’ di tempo fuori dalla politica. Vendola prova dunque ad analizzare gli attuali scenari del nostro paese, con un occhio di riguardo al nuovo governo Meloni.

A parlare di politica e attualità, Giletti ospita Maria Pardo, Giovanni Donzelli, Francesco Storace, Peter Gomez e Gianfranco Cartisano.

Il focus principale dell’odierna puntata del talk de La7 è il caso Aboubakar Soumahoro. Sindacalista e politico italiano di origini ivoriane, è stato da poco eletto deputato.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.