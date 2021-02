Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 febbraio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 21 febbraio

Torna questa sera, domenica 21 febbraio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme nel dettaglio.

Giletti e la sua squadra riavvolgeranno il nastro dell’emergenza pandemica che un anno fa, partendo da Codogno, ha messo in ginocchio il nostro Paese. Sono passati dodici mesi e il Covid non è ancora sconfitto. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Laura Cosseddu, Jessica Costanzo e Giuseppe Marzulli. Alcune Regioni e città cambiano colore, entrando in fasce di rischio più alto. A preoccupare sono le varianti, soprattutto quella inglese.

Poi a Non è l’Arena si parlerà del tema vaccini. L’unica salvezza per uscire dall’emergenza Covid sembra essere la velocità del vaccino ma tutto va a rilento per il ritardo nelle forniture. Esiste davvero un mercato parallelo? E chi ha fatto il furbetto, saltando il turno per accaparrarsi la prima dose, ha diritto al richiamo? Parteciperanno al dibattito Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Luca Telese e Alessandro Cecchi Paone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi di Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 21 febbraio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

