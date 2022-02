Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 febbraio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 20 febbraio 2022

Questa sera, domenica 20 febbraio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di domenica 20 febbraioil programma ricorderà il trentennale di Mani Pulite, con Gherardo Colombo, Claudio Martelli, Peter Gomez e Bobo Craxi. Massimo Giletti continuerà poi a raccontare quanto accaduto nel liceo di Castrolibero, con le proteste del ragazzi: a commentare, in studio, Nicola Morra, Stefania Andreoli, Eva del Canto e Mario Rusconi. Infine, spazio alle manifestazioni contro il Green Pass, per capire chi ci sia dietro a quei movimenti e quali interessi economici sono in gioco: se ne parla con Pasquale Bacco, Paolo Mezzana, Luca Telese, Nunzia Schirilò, Mariano Amici ed Andrea Stramezzi.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 20 febbraio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.