Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 ottobre 2022

Questa sera, domenica 2 ottobre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tra inchieste, dibattiti e analisi, a Non è l’Arena verranno trattati alcuni argomenti chiave dettati dall’agenda italiana e internazionale: dalla formazione del nuovo governo al futuro (in bilico) del reddito di cittadinanza. Dopo il successo di Fratelli d’Italia e del centrodestra alle elezioni, come procedono le trattative per la formazione del nuovo esecutivo? E che scelte farà il governo guidato (presumibilmente) da Giorgia Meloni su temi fondamentali come la guerra in Ucraina, diritti civili e caro-energia? Ma si parlerà anche e soprattutto di reddito di cittadinanza, un argomento terreno di scontro tra partiti prima, durante e dopo le elezioni. Se lo schieramento di centrodestra non vede l’ora di modificare (o addirittura eliminare) una misura giudicata l’emblema dell’assistenzialismo, il Movimento 5 Stelle invece già prepara le barricate per difenderla. Chi avrà la meglio? A queste e altre domande Massimo Giletti proverà a rispondere stasera a Non è l’Arena insieme ai suoi ospiti, tra cui i giornalisti Aldo Cazzullo, Alessandro Sallusti e Gad Lerner.

Oltre all’analisi della strettissima attualità politica ed economica, ogni puntata di Non è l’Arena si concentra su un tema particolarmente scottante a cui Giletti dedica un’inchiesta inedita. Quella di stasera punterà i riflettori sul caso mascherine venuto a galla nella Regione Lazio durante l’emergenza Covid: un’indagine esplosiva che vedrebbe coinvolti per danno erariale di circa 11 milioni di euro il governatore della Regione, Nicola Zingaretti, e il dirigente della Protezione Civile, Carmelo Tulumello.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.