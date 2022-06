Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 giugno 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 giugno 2022

Questa sera, domenica 19 giugno 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Per l’ultima puntata di questa stagione Massimo Giletti ospita Matteo Renzi e Alessandro Orsini. Ampio spazio e aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, con attenzione in particolare per le conseguenze che ricadono sull’Italia e l’Occidente, come la crisi alimentare, quella energetica e l’inflazione. Di questo si parlerà con Giorgio Cremaschi, Peter Gomez e Davide Faraone. Da non perdere su tutti i temi di attualità politica il faccia a faccia con il leader di Italia Viva Renzi. Ma le conseguenze della crisi continuano a farsi sentire sempre di più sul mercato del lavoro: in studio un dibattito tra sostenitori e detrattori del reddito di cittadinanza ma anche una riflessione sul tema dei centri per l’impiego. Orsini invece verrà intervistato per un suo punto di vista come sempre originale sulla guerra e non solo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l'Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 19 giugno 2022, alle ore 21,15.