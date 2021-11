Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 17 novembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 17 novembre

Questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un blocco di questa puntata sarà riservato all’intervista esclusiva di Massimo Giletti al nonno materno di Eitan, Shmuel Peleg. Il riferimento è alla drammatica vicenda del bambino di sei anni, unico sopravvissuto al tragico incidente del Mottarone. Il nostro Paese ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti dell’uomo per aver portato il piccolo in Israele. A svelare l’intervista è stato TvBlog. Il piccolo è al centro di una battaglia legale tra la zia paterna affidataria della sua tutela e la famiglia materna.

Di questo si parlerà nello studio di Non è l’Arena con la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocata e specializzata in diritto di famiglia Andrea Catizone. Si tratta della prima vera intervista del nonno di Eitan per la tv italiana, dopo che la scorsa estate era stato raggiunto da La vita in diretta. Nel corso della puntata di oggi spazio ai temi di attualità legati al Covid, con la quarta ondata che inizia a far paura e l’ipotesi di nuove chiusure e restrizioni prima di Natale. Inoltre il Green Pass potrebbe essere ridotto a nove mesi di validità e lo stato di emergenza prorogato? Che si arrivi come in altri Paesi a limitazioni solo per i non vaccinati? Di questo e molto altro si parlerà con esperti e ospiti.

E ancora a Non è l’Arena il giallo della vaccinazione di Pippo Franco e l’inchiesta della Procura di Roma sui Green pass falsi che vedrebbe coinvolto il suo medico di base e il camice bianco romano dei vip Antonio De Luca. Parteciperanno al dibattito Nunzia Schirilò, Luca Telese, Gianluigi Paragone, Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti. Tra gli ospiti lo youtuber Social Boom denunciato perché entrato alla fiera di Rho con un Green pass falso. Infine il faccia a faccia tra Giletti e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sulle polemiche di questi giorni incentrate sull’inchiesta Open e sullo scontro politico con il Movimento 5 stelle.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 17 novembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.