Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 dicembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 15 dicembre

Questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il leader della Lega Matteo Salvini si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi tra cui quello scottante dell’elezione al Quirinale. In primo piano il mistero della morte di David Rossi, il manager di Mps trovato morto sotto la finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013 a Siena. A Otto anni dai fatti molte le cose che non tornano e tante le novità. C’è stata un’attività di inquinamento delle prove? Parla Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi. In studio Antonio Monteleone.

Dopo un anno preciso dal via alla campagna vaccinale in tutta Europa, oggi saranno somministrate le prime dosi di vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. È una scelta volontaria da parte dei genitori sulla quale però non tutti sono convinti. Se ne parlerà con Concita De Gregorio, Stefano Zurlo e Andrea Crisanti. Le telecamere di “Non è l’Arena” poi tornano all’ospedale di Pesaro dal primario che aveva lanciato via Facebook un messaggio contro i no vax e dove in piena emergenza covid il personale è allo stremo. Per il dibattito in studio Luca Telese, Sandra Amurri e Nino Cartabellotta, quest’ultimo finito al centro delle polemiche per un tweet pubblicato dopo la notizia della positività al covid del cantante Povia. Su questo e sempre nel tentativo di costruire un dialogo tra i due schieramenti se ne discuterà con Zeno Molgora no green pass, Stan Nizzi operatore sanitario si vax e Francesca Donato.

Infine tra i temi della puntata si ritorna sul caso di Greta Beccaglia, la giornalista sportiva palpeggiata da un tifoso in diretta tv davanti allo stadio dopo la partita Empoli Fiorentina il 27 novembre scorso. Cosa non è stato ancora detto? Lo scopriremo con Greta ma anche con Francesca Fagnani, Raffaele Morelli e Francesca Brienza.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 8 dicembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.