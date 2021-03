Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 14 marzo

Torna questa sera, domenica 14 marzo 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

Puntata che si annuncia particolarmente intensa e incentrata soprattutto sui vaccini e sull’emergenza Covid 19. I dati della pandemia in Italia sono purtroppo di nuovo in crescita, ma ci sono anche i problemi legati alla somministrazione dei vaccini. Non solo la mancanza di dosi e una campagna lenta rispetto ad altri paesi, ma non mancano i furbetti.

Non è l’Arena affronterà anche il caso della Calabria, la regione che sembra essere nella situazione peggiore anche a causa delle complesse condizioni della sanità. Al dibattito parteciperanno Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti.

Massimo Giletti intervisterà Caterina Arena, la moglie di Stefano Paternò, il militare morto per un arresto cardiaco nella notte tra lunedì e martedì poco dopo la somministrazione del vaccino anti Covid di Astrazeneca, nella base militare Augusta, nel Siracusano.

Ma non solo Covid. Massimo Giletti affronterà di nuovo anche la vicenda di Fabrizio Corona.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 14 marzo, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Le indagini di Lolita Lobosco: cosa è successo nella terza puntata Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 14 marzo La maledizione della prima luna: tutto quello che c’è da sapere sul film