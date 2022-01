Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 12 gennaio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 12 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera Giletti avrà in studio, tra i vari ospiti, Matteo Renzi. Una presenza, quella del leader di Italia Viva, non nuova, ma che a ridosso delle elezioni del presidente della Repubblica potrebbe portare nuove sorprese. Proprio qui l’ex premier potrebbe sbilanciarsi e fare il nome tanto atteso per il Quirinale. Sui voti di Italia Viva spera anche Silvio Berlusconi, in caso di una candidatura. Insomma, i voti di Iv potrebbero essere l’ago della bilancia per molti. Ma non è tutto. Durate la puntata di stasera si parlerà anche delle nuove decisioni del governo: obbligo vaccinale per gli over 50, durata delle quarantene e aumento esponenziale dei contagi. Di fronte a Giletti Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Peter Gomez. Occhi puntati anche sulle vicende giudiziarie e, in particolare, sulla misteriosa morte di David Rossi.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.