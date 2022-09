Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 settembre 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 11 settembre 2022

Questa sera, domenica 11 settembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tra i temi della prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena ovviamente la campagna elettorale, a due settimane dal voto del 25 settembre. Dal possibile nuovo governo alla crisi energetica, passando per l’aumento delle bollette e la guerra in Ucraina. Che fine hanno fatto i volti delle proteste no-vax e no green pass? Molti di loro sono candidati. Ospite di Massimo Giletti questa sera il leader della Lega Matteo Salvini. E ancora Paolo Agnelli un industriale, presidente di Confimi Industria, confederazione manifatturiera, per parlare del caro bollette che sta mettendo in difficoltà molti imprenditori.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 11 settembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.