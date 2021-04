Non è l’Arena stasera non va in onda: perché, il motivo | 4 aprile 2021

Questa sera, 4 aprile 2021, Non è l’Arena non va in onda su La7: perché? Il talk condotto ogni domenica in prima serata da Massimo Giletti non va in onda perché oggi è Pasqua. Un motivo semplice, dunque. Per rispetto della festività, il programma si prende una settimana di pausa. Non è l’Arena tornerà regolarmente in onda la prossima settimana, domenica 11 aprile.

Oggi, 4 aprile 2021, al posto del talk ci sarà il film Sette anni in Tibet. Ecco la trama: lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Non è l’Arena stasera non va in onda, ma dove vedere il talk di Massimo Giletti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 ogni domenica alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

