Perché Non è l’Arena stasera non va in onda: il motivo

Perché Non è l’Arena stasera – domenica 18 dicembre 2022 – non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma improvviso o cancellazione. Il programma di Massimo Giletti è semplicemente andato in pausa per le feste natalizie e tornerà a gennaio (La7, tuttavia, non ha comunicato ancora la data ufficiale di ripresa del programma). Stasera al suo posto andrà in onda il programma “In Onda” e, a seguire, il film “A beautiful mind” (alle ore 22,30). Per tornare a seguire il talk, giunto alla sesta edizione, bisognerà quindi aspettare qualche settimana come d’altronde bisognerà fare anche per rivedere l’altro talk di punta di La7, DiMartedì.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Non è l’Arena stasera – 18 dicembre 2022 – non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 la domenica sera alle ore 21,15. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

Storia del programma

Nato da un’idea dello stesso conduttore dopo l’abbandono alla Rai, il programma prende il nome proprio dal precedente programma di Giletti sulla TV di Stato, L’Arena. Il talk tratta temi legati all’attualità con particolar riguardo alla politica e alle inchieste. La messa in onda era prevista inizialmente al mercoledì sera, ma poi di comune accordo l’editore di La7 e Giletti hanno deciso di far andare in onda il programma alla domenica dal 12 novembre 2017, con collocamento alle ore 20:35, subito dopo l’edizione serale del TG LA7, per sfidare, come dichiarato dallo stesso conduttore, il programma Che tempo che fa di Fabio Fazio. Nella prima parte della quinta stagione 2021/2022 il programma va in onda il mercoledì sera, scambiandosi con Atlantide di Andrea Purgatori, con un nuovo collocamento orario dalle 21:15. Tuttavia dal 6 febbraio 2022 ritorna alla storica collocazione di domenica sera, subito dopo In onda. Il programma va in onda dal Teatro 9 degli Studios International di Via Tiburtina a Roma.