Non dirlo al mio capo, trama e cast della quinta puntata in replica stasera

Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della quinta puntata della prima stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata, in onda stasera, domenica 5 luglio 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Anticipazioni: trama della quinta puntata

La puntata di questa sera è divisa, come al solito, in due parti: la prima parte s’intitola “Fidarsi… è bene?” mentre la seconda s’intitola “La forza della bellezza. Nel primo episodio vediamo Enrico assistere ad un litigio tra Fabrizio e il padre, così decide di aiutarlo. Fabrizio però per andare fino in fondo ed ottenere quello che vuole dovrà anche rivelare dei segreti che non aveva intenzione di portare a galla, non ne aveva parlato neppure con Lisa e questo metterà a dura prova la loro relazione.

Nel secondo episodio di Non dirlo al mio capo, intitolato “La forza della bellezza”, vediamo arrivare nello studio legale dove lavora Lisa un uomo disperato, poiché l’ex moglie ha deciso di dividere tutti i loro averi a metà, letteralmente: cioè mezzo divano ciascuno, mezzo tavolo, mezzo orologio, tutto tranciato a metà, rendendoli di fatto poi inutilizzabili. Lisa non può immaginare chi si nasconda dietro quella follia, così come non immagina che Enrico è sempre più vicino a scoprire la verità sul suo conto e sui suoi figli, che non ha mai menzionato.

Cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Non dirlo al mio capo, ma qual è il cast? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

