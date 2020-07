Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 5 luglio

La prossima puntata di Non dirlo al mio capo, che corrisponde alla sesta e ultima della prima stagione, va in onda domenica prossima, 12 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Qual è la trama? Nella prossima puntata in onda il 12 luglio, vedremo nuovamente la storia divisa in due parti. Nel primo episodio, intitolato “Occhio per occhio, cuore per cuore”, vediamo Lisa tirare un sospiro di sollievo perché ha finalmente estinto l’ipoteca della casa, ma le cose con Enrico diventano sempre più difficili. Lisa ha lasciato Fabrizio, ma è molto delusa da Enrico che ha fatto condannare l’uomo che gli ha sparato, pur sapendo di essere il responsabile per la fine del suo matrimonio. E, quando le cose non potevano andare peggio di così, Lisa dovrà fare i conti con l’amante del marito defunto, Virginia, la quale vorrà una parte dei soldi dell’assicurazione sulla vita di Alberto e dichiarerà anche di avere un figlio di pochi mesi. Se Lisa non l’aiuterà, la citerà in giudizio. Enrico, vedendola in difficoltà, deciderà di rappresentarla legalmente.

Nel secondo episodio dal titolo “A carte scoperte”, Enrico ha subito un lutto: suo padre Giusto è morto e Lisa cerca di stargli vicino, ma l’uomo non sembra soffrire della morte del padre. Lisa intanto è scesa a patti con se stessa e, avendo capito di amare Enrico ma di non poter contare sul suo affetto, decide di licenziarsi e trovare un altro lavoro, perché così non può più andare avanti. Intanto in studio arriva un avvocato, Emiliano, ex socio del padre che avrebbe diritto a metà delle quote dell’attività, secondo il documento firmato da Giusto ai tempi, ma Enrico non si fida di lui e fa bene.

Cosa è successo nella quinta puntata

Nella puntata che è andata in onda questa sera di Non dirlo al mio capo, Enrico decide di aiutare Fabrizio dopo averlo visto litigare con il padre. Peccato che Fabrizio, per ottenere quello che vuole, dovrà confessare dei segreti oscuri che non aveva condiviso neppure con la sua bella. Questo infatti sarà motivo di litigio tra loro e la coppia inizierà lentamente a sfaldarsi. Nel secondo episodio sempre in onda questa sera, invece vediamo arrivare in studio un uomo disperato perché l’ex moglie ha intenzione di dividere tutto ciò che posseggono a metà, ma letteralmente, quindi inizia a sbrandellare tavoli, divani, sedie, orologi e continuerà così finché qualcuno non la fermerà. Intanto, Enrico è sempre più vicino a scoprire la verità su Lisa e sull’esistenza dei figli, taciuta dalla donna sin dall’inizio.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

