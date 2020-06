Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella terza puntata

Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti

Cosa è successo nella terza puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 21 giugno 2020 su Rai 1 in replica? Nel primo episodio abbiamo visto lo studio difendere una banca colpevole di aver affamato i propri clienti, causa che costa ad Enrico un’aggressione. Romeo è finalmente tornato a scuola ma Mia, a disagio, sembra quasi volerlo evitare. Intanto Lisa, alla festa, ha lasciato il numero a “qualche” uomo di troppo: il suo cellulare non ha smesso perciò di suonare. Mentre Enrico ha nascosto a stento la gelosia…

Cosa è successo nella seconda parte della puntata di Non dirlo al tuo capo, intitolata Premio e punizione? In studio è arrivata la severissima madre di Marta, Elda, accusata di aver provocato una frattura ad una allieva della sua scuola di danza. Intanto Romeo è arrivato a scuola accompagnato dalla bella Greta, e questo a Mia non è andato giù. Nel frattempo Lisa ha rivisto Fabrizio e gli ha lascia il suo numero, speranzosa…

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Non dirlo al mio capo, ma da quante puntate è composta la serie tv? La serie tv in onda su Rai 1, divisa in prima e seconda stagione, è composta da 12 episodi ciascuno, ognuno della durata circa 50-60 episodi. L’intera puntata di Non dirlo al mio capo ha quindi una durata di circa 2 ore. Di seguito l’elenco dei 12 episodi con i relativi titoli:

Bugie in regola Punti di vista I soliti sospetti Tentazioni inattese La vita che verrà Premio o Punizione Vestito o Maschere Dire, fare, combaciare Fidarsi è … bene? La forza della debolezza Occhio per occhio, cuore per cuore A carte scoperte

Non dirlo al mio capo va in onda tutte le domeniche sera, in prima serata, su Rai 1 e RaiPlay.it.

