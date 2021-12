Non ci resta che piangere: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non ci resta che piangere, film del 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Campagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l’altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. L’attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po’ restano in panne con l’auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due trovano alloggio in una locanda per la notte, in una stanza che ospita già un’altra persona. La mattina dopo appena svegli vedono, divertiti, l’ospite urinare dalla finestra, ma le loro risa vengono subito troncate dal sibilo di una lancia che lo uccide. Mario e Saverio scorgono fuggir via delle persone in mantello nero a cavallo, si precipitano al piano terra e trovano altre persone, vestite in modo molto strano. Increduli si fanno dire da un uomo dove si trovano e scoprono di trovarsi a Frittole, un immaginario borgo toscano, nel 1492. Ritenendolo dapprima un terribile scherzo, debbono rassegnarsi alla dura realtà facendosi ospitare da Vitellozzo, il fratello dell’uomo ucciso, Remigio, il quale racconta loro di una terribile faida con un tale Giuliano Del Capecchio, che sta sterminando la sua famiglia. Giunti nel borgo conoscono Parisina, madre di Vitellozzo e del defunto Remigio e iniziano a lavorare nella loro bottega di macelleria. Nel contesto rinascimentale del borgo accadono gli episodi più disparati…

Non ci resta che piangere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non ci resta che piangere, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Troisi: Mario

Roberto Benigni: Saverio

Amanda Sandrelli: Pia

Iris Peynado: Astriaha

Carlo Monni: Vitellozzo

Livia Venturini: Parisina

Elisabetta Pozzi: locandiera

Paolo Bonacelli: Leonardo da Vinci

Stefano Gragnani: uomo sotto al balcone

Nicola Morelli: Ugolone il boia

Peter Boom: il predicatore

Streaming e tv

Dove vedere Non ci resta che piangere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.