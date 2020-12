Non ci resta che il crimine streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Non ci resta che il crimine, film del 2019 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi. Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe, tentano di sbarcare il lunario svolgendo un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana, ma durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte di Einstein-Rosen, nel 1982, gli anni dei Mondiali di calcio in Spagna e dei tempi d’oro della Banda stessa. Dove vedere Non ci resta che il crimine in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 21 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Non ci resta che il crimine streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, si potrà recuperare il film e goderselo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

