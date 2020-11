Nome di donna streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Nome di rosa, film del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Ma dove è possibile vedere Nome di donna in diretta tv, replica e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre.

Nome di donna streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it, dopo la messa in onda, sarà possibile rivedere in replica quando si vuole l’intero film grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere Nome di donna, ma qual è il cast completo? Ecco tutti gli attori:

Cristiana Capotondi: Nina

Valerio Binasco: Marco Maria Torri

Adriana Asti: Ines

Stefano Scandaletti: Luca

Michela Cescon: avvocato Tina Della Rovere

Bebo Storti: don Roberto Ferrari

Laura Marinoni: avvocato Arabella Rossi

Anita Kravos: Alina

Renato Sarti: don Gino

Vanessa Scalera: Sonia Talenti

