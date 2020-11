Nome di donna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Nome di donna, film del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nina Martini è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina. Grazie al suo zelo viene assunta in una residenza per anziani. Il lavoro porta serenità nella sua vita. Ma la quiete ritrovata è interrotta dalle avance (sessuali) e l’abuso di potere del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con l’omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico. Con l’aiuto del suo compagno e di un avvocato agguerrito, Nina avrà giustizia. Per sé, per sua figlia e per tutte le donne a venire. Di seguito il trailer di Nome di donna:

Nome di donna: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nome di donna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiana Capotondi: Nina

Valerio Binasco: Marco Maria Torri

Adriana Asti: Ines

Stefano Scandaletti: Luca

Michela Cescon: avvocato Tina Della Rovere

Bebo Storti: don Roberto Ferrari

Laura Marinoni: avvocato Arabella Rossi

Anita Kravos: Alina

Renato Sarti: don Gino

Vanessa Scalera: Sonia Talenti

Location

Ma dove è stato girato (location) il film Nome di donna? La location principale è stata villa Mazzucchelli a Ciliverghe di Mazzano. Le riprese del film sono iniziate nel maggio del 2017.

Streaming e tv

Dove vedere Nome di donna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

