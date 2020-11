Nome di donna: il cast completo del film con Cristiana Capotondi

Nome di donna: il cast del film

Stasera, 25 novembre 2020, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda Nome di donna, film con protagonista Cristiana Capotondi nei panni di Nina Martini, una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina, ma si ritrova a fare i conti con le avance (sessuali) e l’abuso di potere del capo. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con l’omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico. Ma qual è il cast completo di Nome di donna? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiana Capotondi: Nina

Valerio Binasco: Marco Maria Torri

Adriana Asti: Ines

Stefano Scandaletti: Luca

Michela Cescon: avvocato Tina Della Rovere

Bebo Storti: don Roberto Ferrari

Laura Marinoni: avvocato Arabella Rossi

Anita Kravos: Alina

Renato Sarti: don Gino

Vanessa Scalera: Sonia Talenti

Nome di donna: le location del film

Ma dove è stato girato (location) il film Nome di donna? La location principale è stata villa Mazzucchelli a Ciliverghe di Mazzano. Le riprese del film sono iniziate nel maggio del 2017.

Streaming e tv

Dove vedere Nome di donna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

