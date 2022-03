Noi: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 27 marzo

Stasera, domenica 27 marzo 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la quarta puntata di Noi, serie televisiva italiana diretta da Luca Ribuoli, remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman, che andrà in onda fino al 10 aprile 2022. La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta puntata vedremo, come sempre, due episodi. Nel primo episodio della serata dal titolo “La Baita” Daniele (Livio Kone) è ancora sotto shock per la sua scoperta. Non sembra avere intenzione di ricucire il legame con la madre Rebecca (Aurora Ruffino). Questo nuovo tassello ha riaperto le sofferenze del passato che pensava di aver archiviato per sempre. Daniele non riesce a perdonarla. Anche Cate (Claudia Marsicano) attraversa un momento difficile in relazione a Rebecca. Le due la vedono diversamente circa l’ipotesi di ricorrere al bypass gastrico. Antichi dubbi e malumori tra le due rinverdiscono. In questi casi ha sempre aiutato una fuga nella loro baita in montagna. Anche adesso sembra essere la soluzione. Cate e Daniele non hanno tentennamenti in merito. Una volta lì trovano Claudio (Dario Alta) e Chiara (Liliana Fiorelli) che hanno intenzione di passare un Capodanno romantico. Nel passato Pietro (Lino Guanciale) si pone sempre più spesso questa domanda: non è il caso di cercare la famiglia biologica di Daniele per restituirgli le sue origini? Rebecca non ammette repliche. Daniele ha già loro: un padre e una madre che lo amano. Quando Cate non si sente bene e la portano all’ospedale ritrovano il dottor Castaldi (Massimo Wertmüller) che ha fatto nascere i bimbi.

Nel secondo episodio della serata dal titolo “La casa” siamo a metà degli Anni Ottanta. Pietro e Rebecca sono alla ricerca di un appartamento più spazioso. È inevitabile che ci sia un certo e comprensibile scompiglio nel momento in cui scoprono che i bambini in arrivo non sono né due né uno: ben tre. La coppia è frastornata e felice al tempo stesso. Si affacciano le prime preoccupazioni di natura economica. Pietro è orgoglioso e caparbio: vorrebbe fare tutto con i propri mezzi. Rebecca, invece, è più propensa ad accettare un eventuale aiuto da parte della famiglia. Nel presente tutti e tre i fratelli Peirò stanno vivendo un momento delicato. Cate è preoccupata per le condizioni di salute di Teo (Leonardi Lidi). Daniele deve trovare una soluzione per alcuni problemi finanziari. Claudio si districa tra problemi professionali e sentimentali. Inaspettatamente è Mimmo (Timothy Martin) a toccare con mano la felicità, quando ritrova una presenza dolce del suo passato.

Noi: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Noi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina “Cate” Peirò

Livio Kone: Daniele

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Timothy Martin: Mimmo da anziano

Jason Derek Prempeh: Mimmo da adulto

Isabel Fatimba: Teresa

Sofia Benaud: Anna

Francesca Agostini: Sofia

Liliana Fiorelli: Chiara

Giordana Faggiano: Ludovica

Massimo Wertmüller: Dottor Castaldi

Italo Amerighi: Umberto

Cinzia Susino: Rosa

Francesco Mandolini: Claudio Peirò a 9 anni

Gianmaria Brambillasca: Claudio Peirò a 16 anni

Anna De Luca: Caterina Peirò a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz: Caterina Peirò a 16 anni

Girum Felicani: Daniele Peirò a 9 anni

Malich Cisse: Daniele Peirò a 16 anni

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di Noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.