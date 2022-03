Noi: trama, cast, location, colonna sonora, quante puntate e streaming

Da domenica 6 marzo 2022 su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda Noi, serie televisiva italiana diretta da Luca Ribuoli, remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman, che andrà in onda fino al 10 aprile 2022. La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La fiction è la storia della famiglia Peirò, raccontata lungo tre differenti decadi. La storia inizia nel 1984, quando i giovani sposi Pietro (Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) sono in attesa dei loro tre gemelli. La vita riserva però loro un’amara sorpresa. Pietro e Rebecca non si perdono d’animo: nasce così la loro famiglia, composta anche da Claudio, Caterina e Daniele, quest’ultimo adottato, dopo che Pietro lo ha visto in ospedale ed aver scoperto che era stato abbandonato fuori da una caserma dei Vigili del Fuoco. La serie segue l’evoluzione di questa famiglia, mostrando Pietro e Rebecca di fronte alle difficoltà di essere genitori, ma anche i tre figli crescere, fino ai giorni nostri. Claudio (Dario Aita) è un attore affermato in tv che decide di seguire la carriera teatrale; Caterina (Claudia Marsicano) affronta i propri problemi di peso mentre Daniele (Livio Kone) si mette alla ricerca del proprio padre naturale.

Noi: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Noi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina “Cate” Peirò

Livio Kone: Daniele

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Timothy Martin: Mimmo da anziano

Jason Derek Prempeh: Mimmo da adulto

Isabel Fatimba: Teresa

Sofia Benaud: Anna

Francesca Agostini: Sofia

Liliana Fiorelli: Chiara

Giordana Faggiano: Ludovica

Massimo Wertmüller: Dottor Castaldi

Italo Amerighi: Umberto

Cinzia Susino: Rosa

Francesco Mandolini: Claudio Peirò a 9 anni

Gianmaria Brambillasca: Claudio Peirò a 16 anni

Anna De Luca: Caterina Peirò a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz: Caterina Peirò a 16 anni

Girum Felicani: Daniele Peirò a 9 anni

Malich Cisse: Daniele Peirò a 16 anni

Location

Abbiamo visto trama e cast di Noi, ma dove è stata girata la fiction (le location)? Per raccontare l’evoluzione della famiglia Peirò, la produzione ha dovuto tenere conto anche di numerose location da allestire. La serie, infatti, ha girato in ben quattro città: Torino, Milano, Roma e Napoli. Le riprese sono state effettuate tra la primavera e l’estate 2022.

Colonna sonora

Già settimane prima della messa in onda della serie, è stata distribuita la canzone “Mille Stelle”, cantata da Nada, che ne ha curato anche le musiche con Andrea Farri. Il brano si ispira al tema musicale della serie originale, completamente realizzato con la chitarra.

Noi: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Noi? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (in tutto 12 episodi). La prima sarà trasmessa domenica 6 marzo 2022; la sesta e ultima domenica 10 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 6 marzo 2022

Seconda puntata: domenica 13 marzo 2022

Terza puntata: domenica 20 marzo 2022

Quarta puntata: domenica 27 marzo 2022

Quinta puntata: domenica 3 aprile 2022

Sesta puntata: domenica 10 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Noi? Ogni episodio avrà una durata di 50 minuti. L’interà puntata quindi durerà 100 minuti a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie. La messa in onda su Rai 1 delle puntate sarà quindi dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di poco più di 2 ore.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera (dal 6 marzo 2022) alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.