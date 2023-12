Noi siamo leggenda streaming e diretta tv: dove vedere la serie, 6 dicembre

Dove vedere in diretta tv e in streaming la serie Noi siamo leggenda, in onda su Rai 2 questa sera, 6 dicembre 2023, alle 21.20? La serie, un teen drama fantasy, vede nel cast attori molto amati dal pubblico come Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Valentina Romani. Sono previste in tutto sei puntate, con la messa in onda di due episodi per ogni serata, che dunque sono in totale 12. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata di oggi, 6 dicembre 2023.

In tv

Appuntamento con Noi siamo leggenda ogni mercoledì su Rai 2 questa sera, 6 dicembre 2023. In tutto sono previsti 12 episodi, trasmessi in sei prime serate dalle 21.20.

Noi siamo leggenda streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie Noi siamo leggenda in diretta streaming o on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play. Non solo. Gli episodi arriveranno anche su Prime Video a partire dal giorno successivo, e resteranno in catalogo per essere visti e rivisti coi propri tempi e senza pause pubblicitarie.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Noi siamo leggenda? In tutto sei puntate, in onda su Rai 2 da mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 21.20. Per ogni puntata sono previsti due episodi. L’ultima è prevista il 27 dicembre 2023. Ecco la programmazione completa.