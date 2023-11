Noi siamo leggenda: trama, cast, quante puntate, streaming, anticipazioni, attori, serie, Rai 2

Noi siamo leggenda è la nuova serie in onda su Rai 2 in prima serata dal 22 novembre 2023. In tutto previste sei puntate, con due episodi ciascuna. Nel cast tanti giovani attori amati dal pubblico come Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio di Mare Fuori, e grandi esperti come Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Antonio Gerardi, Antonia Liskova, Ettore Bassi e molti altri. Si tratta di un teen drama a tinte fantasy – diretto da Carmine Elia – che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri. Vediamo insieme la trama e tutte le informazioni.

Trama

Cinque ragazzi, il loro mondo e i loro poteri straordinari che affondano le radici nelle paure e nei desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Noi siamo leggenda: il cast della serie

La nuova serie di Rai 2, da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video. Nel cast attori molto amati dai giovani come Valentina Romani, Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio, proveniente da Mare fuori, Beatrice Vendramin ha recitato in Non Dirlo al Mio Capo e ne L’Isola di Pietro; Sofya Gershevich ha recitato in “È stata la mano di Dio”. Tra il cast adulto, invece, numerosi i volti noti e apprezzati dal pubblico, tra cui Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Gaetano Bruno, Antonia Liskova, Ettore Bassi e Antonio Gerardi. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Emanuele Di Stefano è Massimo, il primo a scoprire di avere un potere;

Margherita Aresti è Viola, amico di Massimo, per cui lui ha una cotta;

Milo Roussel è Andrea, amico di Massimo affetta da una patologia cardiaca;

Giulio Pranno è Marco, amico di Massimo e fratello gemello di Viola;

Giulia Lin è Lin Mei, studentessa della stessa scuola di Massimo e dei suoi amici;

Nicolas Maupas è Jean, nuovo studente della scuola;

Giacomo Giorgio è Nicola, fratello maggiore di Andrea;

Claudia Pandolfi è Simona, zia di Massimo;

Pia Lanciotti è Beatrice Nenchi, ispettrice di Polizia;

Gaetano Bruno è Giuseppe Liberati, padre di Jean;

Antonia Liskova è Sabrina, madre di Andrea e Nicola;

Ettore Bassi è Riccardo, padre di Andrea e Nicola;

Antonio Gerardi è Nunzio, capo di Simona;

Raffaella Rea è Michela, madre di Massimo;

Valentina Romani è Lara;

Beatrice Vendramin è Sara/Asia;

Lino Guanciale è Giovanni De Biase;

Alessandro Rovini è Fabio;

Marta Giovannozzi è Luana;

Maurizio Ajello è Fulvio Neri.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast, ma quante puntate sono previste per Noi siamo leggenda? In tutto sei puntate, in onda su Rai 2 da mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 21.20. Per ogni puntata sono previsti due episodi. L’ultima è prevista il 27 dicembre 2023. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 22 novembre 2023

Seconda puntata: 29 novembre 2023

Terza puntata: 6 dicembre 2023

Quarta puntata: 13 dicembre 2023

Quinta puntata: 20 dicembre 2023

Sesta puntata: 27 dicembre 2023

Location

L’ambientazione della serie tv è Roma, dove sono stati girati tutti gli episodi. Alcune scene, però, sono state girate anche a Rieti. Le riprese si sono svolte tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Streaming e tv

Dove vedere Noi siamo leggenda in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle 21.20 ogni mercoledì dal 22 novembre 2023. Se non siete a casa potete recuperare la serie in qualsiasi momento su Rai Play. Gli episodi arriveranno anche su Prime Video a partire dal giorno successivo, giovedì 23 novembre, e resteranno in catalogo per essere visti e rivisti coi propri tempi e senza pause pubblicitarie.