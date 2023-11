Noi siamo leggenda: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 29 novembre

Questa sera, 29 novembre 2023, su Rai 2 in prima visione va in onda la seconda puntata di Noi siamo leggenda, la nuova serie tenne drama fantasy in sei puntate. La serie – da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve – è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, e racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri. Ecco tutte le anticipazioni e la trama di oggi.

Trama: anticipazioni

Giuseppe Liberati scopre che una sua impiegata è morta a causa dell’amianto presente nella sua fabbrica. Intanto, suo figlio Jean viene investito ma rimane illeso e scopre così di essere invulnerabile. Jean si è da poco da poco trasferito in una nuova scuola, dove viene preso di mira dai compagni.

Noi siamo leggenda: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata, ma qual è il cast? Troviamo giovani attori e grandi professionisti amati dal pubblico. Ecco i personaggi principali e gli interpreti principali della serie:

Emanuele Di Stefano: Massimo

Claudia Pandolfi: Simona

Antonia Liskova: Sabrina

Nicolas Maupas: Jean

Giacomo Giorgio: Nicola

Beatrice Vendramin: Sara/Asia

Giulio Pranno: Marco

Valentina Romani: Lara

Milo Roussel: Andrea

Sofya Gershevich: Greta

Margherita Aresti: Viola

Giulia Lin: Lin Mei

Lino Guanciale: Giovanni De Biase

Streaming e tv

Dove vedere Noi siamo leggenda in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle 21.20 ogni mercoledì dal 22 novembre 2023. Se non siete a casa potete recuperare la serie in qualsiasi momento su Rai Play. Gli episodi arriveranno anche su Prime Video a partire dal giorno successivo, giovedì 23 novembre, e resteranno in catalogo per essere visti e rivisti coi propri tempi e senza pause pubblicitarie.