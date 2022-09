Noi e la Giulia: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Noi e la Giulia, film del 2015 diretto e interpretato da Edoardo Leo, tratto dal libro Giulia 1300 e altri miracoli di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diego, Fausto e Claudio sono tre uomini insoddisfatti delle proprie attività: il primo è un venditore di auto torinese che, spinto anche dalla morte del padre, decide di cambiare vita; il secondo è un televenditore romano di destra e pieno di debiti; il terzo, romano anch’egli, ha appena fatto fallire il secolare negozio di alimentari di famiglia ed è ormai prossimo al divorzio. Spinti dai propri fallimenti i tre, dopo essersi casualmente incontrati per acquistare un casale in campagna, decidono di rimettere a nuovo l’immobile e aprire tutti assieme un agriturismo; a loro si unisce poi Sergio, uno dei creditori di Fausto e comunista militante. In seguito si aggiungeranno Elisa, una giovane donna incinta chiamata da Claudio per avere una mano con le pulizie e la cucina, e Abu, un bracciante ghanese. Diego, Fausto, Claudio e Sergio stanno ultimando la ristrutturazione del casale quando ricevono la visita di Vito, camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una Alfa Romeo Giulia 1300; Sergio non esita a stenderlo con un pugno e i quattro, non trovando altra soluzione, decidono di sequestrarlo e rinchiuderlo nello scantinato del casale, mentre l’auto viene fatta sparire, sotterrata. Ben presto i quattro si rendono conto di aver lasciato le chiavi nel quadro e che lo stereo dell’auto, difettoso, parte di sua volontà.

Noi e la Giulia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Noi e la Giulia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Diego Rebecchini

Edoardo Leo: Fausto Amedei

Stefano Fresi: Claudio Felici

Claudio Amendola: Sergio

Anna Foglietta: Elisa

Carlo Buccirosso: Vito

Rufin Doh Zeyenouin: Abu

Ernesto Mahieux: Boss

Carmine Monaco: Ragazzo del boss

Carmine Battaglia: Antonio

Mattia Sbragia: Padre di Diego

Federico Torre: Maresciallo

Salvatore Misticone: guardia

Antonio Pennarella: Tirapiedi del boss

Apetor Afiwayi: Claretta

Walter Nicoletti: Ospite agriturismo

Gualtiero Burzi: Ospite agriturismo

Roberta Carrese: Ospite agriturismo

Streaming e tv

Dove vedere Noi e la Giulia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.