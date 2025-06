Nino Benvenuti. Una leggenda italiana: il documentario su Rai 2 sul pugile recentemente scomparso

Un documentario ripercorre la grande carriera di Nino Benvenuti, uno dei pugili italiani più forti e amati di sempre, recentemente scomparso all’età di 87 anni. Un modo per onorare la memoria e il lascito di uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni

Prodotto da Moviheart di Massimiliano La Pegna in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Tommaso Cennamo – che firma anche la regia – e Nathalie Bertorello (Benvenuti), l’opera ripercorre con interviste e immagini di repertorio vita e carriera, successi prima a livello amatoriale e poi professionistico. Passaggi che, in successione, hanno reso Nino Benvenuti una vera e propria icona soprattutto negli anni ’60 e ’70.

È la storia di un ragazzo che ogni giorno pedalava per chilometri da Isola, piccola cittadina istriana (al tempo italiana) di pescatori, per raggiungere l’Accademia Pugilistica Triestina e apprendere i segreti della boxe. Incrollabile tenacia e doti innate lo porteranno alla conquista del titolo mondiale dei Pesi Medi. Il suo stile elegante ma vigoroso si impone come il tratto che più lo distingue. Conquista l’Oro alle Olimpiadi di Roma 1960, nella categoria pesi welter: da quel trionfo inizia la leggenda. Passato al professionismo, Nino Benvenuti scala rapidamente le classifiche: è campione del mondo nei pesi superwelter nel 1965. Ma è nel 1967 che scrive una pagina epica dello sport: vince il titolo mondiale dei pesi medi battendo l’americano Emile Griffith al Madison Square Garden di New York. Un’impresa titanica. Rivalità e combattimenti diventano leggendari. E, oltre ai colpi sul ring, resta nella storia – successivamente – quella profonda amicizia che porterà, nel 2010, Griffith in Italia, (aiutato nel momento del bisogno e della malattia) e, l’anno successivo, negli USA sul palco del Radio City Music Hall. Il Cinquantenario da quella memorabile notte fu celebrato, nel Salone d’Onore del CONI, il 26 aprile 2017 (in concomitanza con il suo compleanno). Benvenuti chiude la carriera nel 1971 dopo la doppia sconfitta con Carlos Monzón, uno dei più grandi pesi medi della storia. Quei match segnano la fine della carriera da campione di pugilato, ma non del mito. Dopo il ritiro è stato attore, conduttore TV, dirigente sportivo e testimonial di eventi istituzionali e sociali. Insignito, dalla FPI, del titolo di Ambasciatore Italiano della Boxe nel mondo lo è sempre stato, in realtà, dello sport tout court.

Il documentario Rai, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, patrocinato dal CONI e supportato e patrocinato dalla Federazione Pugilistica Italiana, celebra uno degli idoli (non solo atleti) di un’intera generazione, con rari filmati di repertorio, la testimonianza di Anita Madaluni (storica autrice e assistente di Benvenuti) e la partecipazione di figure di spicco del mondo sportivo, istituzionale, giornalistico e culturale, fra cui il Presidente CONI Giovanni Malagò, il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, il Presidente WBC Mauricio Sulaimán, il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Irma Testa e gli attori Franco Nero e Vinicio Marchioni.

“In fondo – ricorda Nathalie Bertorello – mio padre, con quell’aria scanzonata e la fanciullezza che per tutta la vita ha portato nei tratti esteriori (del viso, del corpo, del suo incedere) ma anche più intimi, forse mascherava una certa, pudìca saggezza del cuore. Riguardarlo oggi (ospite giovanissimo, già all’apice della carriera) in un vecchio programma Rai condotto da Mike Bongiorno, mentre devolve la vincita del quiz televisivo alla FPI, immaginando la figura dei pugili nella loro terza età, commuove e regala una sua profonda visione sulle esigenze degli atleti in tutte le fasi della loro vita”.

Streaming e tv

Dove vedere Nino Benvenuti Una leggenda italiana in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, venerdì 20 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.