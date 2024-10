Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 28 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione della serie I casi di Teresa Battaglia, dal titolo Ninfa dormiente. In tutto tre grandi prime serate, per un totale di sei nuovi episodi. La serie è tratta dal libro “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima serata su Rai 1 questa sera, 28 ottobre 2024, con la prima puntata di Ninfa dormiente alle ore 21.30.

Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia streaming live

Se non siete a casa potete recuperare gli episodi in qualsiasi momento in diretta streaming o tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play. Inoltre il primo episodio è già disponibile in anteprima dal 26 ottobre.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming, ma quante puntate sono previste per Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia? In tutto sono previsti sei episodi, divisi in tre prime serate, su Rai 1 dal 28 ottobre 2024. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).