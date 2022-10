Chi è Nikita Pelizon, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Nikita Pelizon, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Nikita Pelizon nasce il 20 marzo 1994 a Trieste. Appassionata fin da bambina al mondo della moda, Nikita a soli 18 anni, decide di intraprendere la carriera da modella dopo essere stata ripudiata dai genitori e dalla comunità: infatti sua madre e suo padre sono dei Testimoni di Geova ma Nikita decide già all’età di 16 anni di non seguire la religione dei genitori. Attualmente Nikita non è in buoni rapporti con sua madre mentre ha recuperato il rapporto con il padre e il fratello.

Si trasferisce a Milano e comincia a sfilare in diverse passerelle, facendosi notare. Viaggia per tutto il mondo e diventa testimonial della compagnia telefonica Tre, in Svezia. Diventa nota soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island 2018, dove la vediamo nella veste di tentatrice; questo trampolino di lancio la fa arrivare anche ad Ex on the beach 2018, dove è la ex a Matteo Diamante. Poi Nikita Pelizon è una dei concorrenti di Pechino Express 2022, al fianco della collega Helena Prestes, insieme i due sono la coppia “Italia-Brasile”. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.