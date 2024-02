Chi è Nicolas Raffort, l’ex fidanzato di Federica Brignone ospite a Sanremo 2024

Chi è Nicolas Raffort, l’ex fidanzato di Federica Brignone ospite a Sanremo 2024? Nato il 27 giugno 1991 a Sallanches, Nicolas ha fatto il suo esordio nella Coppa Europa nel 2010, specializzandosi successivamente nelle gare di discesa libera. Nel 2013, ha raggiunto il podio a Madonna di Campiglio e nel 2014 ha ottenuto la prima posizione a Val-d’Isère. Nella stagione 2021/2022, ha esordito anche nello sci freestyle, partecipando alla specialità ski cross.

Per ben otto anni è stato il fidanzato di Federica Brignone. La loro storia d’amore è terminata nel 2020. La coppia condivideva la passione per lo sport e lo sci, ma Nicolas ha sempre mantenuto una certa riservatezza, evitando un’eccessiva presenza sui social media. Al momento, non ci sono informazioni certe riguardo a una possibile nuova fidanzata.

