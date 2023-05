Chi è Nicola Lagioia, lo scrittore ospite di Oggi è un altro giorno: libri, età, anni, moglie, figli, Premio Strega, Mina, Salone Torino

Nicola Lagioia è un noto scrittore, ospite questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il popolare conduttore radiofonico e direttore del Salone del Libro di Torino ha dedicato a Mina una delle puntate del suo seguitissimo podcast “Lucy”. Sarà quindi un’occasione per rendere omaggio a una delle voci più belle di sempre della musica italiana.

Nato a Bari nel 1973, Lagioia ha studiato al liceo scientifico e si è poi laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari. Inizia a lavorare come redattore con varie case editrici, scrivendo anche libri e sceneggiature su commissione. Nel 2001 pubblica il suo primo romanzo intitolato, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi).

La svolta per la sua carriera di scrittore arriva nel 2015 quando vince il Premio Strega con La Ferocia: “La ferocia appartiene all’uomo in generale, è un istinto di prevaricazione che hanno tutti. La speranza etica che ho messo nel libro è proprio quella di dire: “Noi siamo capaci di sradicare questo sentimento”. Bisogna auto-sabotare la propria voracità per l’amore. Episodicamente noi riusciamo a farlo. Anche in un mondo complicato e duro come quello de La ferocia è possibile trovare una porta aperta”, ha dichiarato Nicola Lagioia in un’intervista.

Dal 2017 è direttore del Salone internazionale del libro di Torino. Lagioia ha scritto anche diversi racconti e condotto alcune trasmissioni tv su Rai Storia e su Rai 5, ha collaborato con molti quotidiani come Il Fatto Quotidiano e La Repubblica, ad oggi è anche uno speaker radiofonico per Radio 3. Nel 2020 Nicola Lagioia ha pubblicato “La città dei vivi”, con cui ha vinto il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il Premio Leograndee il Premio Napoli. Il libro è una profonda ricostruzione dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto a marzo 2016, da parte di Manuel Foffo e Marco Prato. “Ho impiegato più di 4 anni a scrivere questa storia. Il primo a raccogliere dati e a intervistare i protagonisti reali della vicenda, gli altri tre a raccontarla. E quando mi sono dato alla scrittura le cose hanno cominciato ad andare al loro posto. È come se la scrittura si fosse fatta corazza da palombaro. Protettiva. E quando ho finito di scrivere, la storia mi ha sputato fuori. Adesso ne sono un lettore come tutti gli altri”.

Vita privata

Lo scrittore nel 2012 si è sposato con Chiara Tagliaferri, autrice di programmi radiofonici ed anche una nota scrittrice. La coppia non ha figli. “Amo molto la scrittura di mio marito. Vedo nascere i libri nei suoi pensieri, prima ancora che sulla carta. Ci siamo sempre aiutati. Sempre visti sprofondare e sparire nei nostri mondi. A volte ci smarriamo e ci andiamo a ripescare vicendevolmente dal regno dei morti, come Iside con Osiride”, ha raccontato in un’intervista Chiara Tagliaferri, la moglie di Nicola Lagioia.