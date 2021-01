Chi sono Nicholas e William Lapresa, le recluta de La Caserma

Chi sono Nicholas e William Lapresa, le reclute (concorrenti) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? I due ragazzi sono fratelli gemelli ed hanno 21 anni. Sono già delle star del web. I Lapresa Twins, infatti, contano più di 7 milioni di followers su TikTok, il social del momento, dove creano e condividono video con la loro famiglia a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Nicholas e William vivono in simbiosi e questo, unito alle diversità caratteriali, li porta a litigare molto spesso.

William e Nicholas de La Caserma sono fidanzati? Con sicurezza non lo sappiamo dal momento che i due influencer non amano parlare della propria vita privata. Se su Nicholas non abbiamo alcuna notizia certa, però, invece su William qualcosina sappiamo. L’influencer, infatti, per un certo periodo di tempo ha avuto una relazione con Virginia Montemaggi, tiktoker molto conosciuta. La loro storia, però, è giunta al capolinea. Successivamente sembra abbia avuto una relazione con Eleonora Olivieri, youtuber, ma non sappiamo se i due stiano ancora insieme o meno.

Regole

Abbiamo visto chi sono le reclute Nicholas e William Lapresa, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

