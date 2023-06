New Amsterdam 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 7 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di New Amsterdam 5, la quinta e ultima stagione della serie tv sull’ospedale pubblico più antico d’America, tra vicende d’amore e storie piene di umanità. Dopo quattro stagioni piene di emozioni – dove abbiamo visto l’affascinante direttore sanitario dell’ospedale newyorchese farsi in quattro per trovare fondi con cui curare poveri casi disperati – nelle prossime settimane vedremo l’epilogo del dramma personale di Goodwin, rimasto vedovo con una bambina piccola e poi lasciato dal nuovo amore alla vigilia del matrimonio, e dei tanti personaggi che animeranno le ultime puntate della fortunata serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Max gestisce con dolore e con fatica l’abbandono di Sharpe, perché non riesce a trovare una spiegazione logica. Intanto Lauren Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla, in attesa del definitivo permesso di soggiorno. Esaurita la pazienza degli amici, alla fine si decide a parlare con Leyla e scopre che quest’ultima ha una nuova fidanzata. Il pronto soccorso viene invaso da molte persone aggredite e ferite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso. La Brantley cerca di convincere Max ad accettare la sponsorizzazione di un’azienda famosa: Max, inizialmente contrario, trova poi il modo di trarne vantaggio. Iggy e’ alle prese con un nuovo cliente, un ragazzo autistico con una madre ansiosa e protettiva. Bradley, un bambino affetto da un linfoma, esprime un ultimo desiderio.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di New Amsterdam 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? I personaggi del cast tornano tutti: Max Goodwin interpreta il protagonista Ryan Eggold; Janet Montgomery è la dottoressa Lauren Bloom; Tyler Labine è il dottor Iggy Frome; Mike Doyle è il marito del dottor Frome, Martin; Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds; Alejandro Hernandez è Casey Acosta; Sandra Mae Frank è la dottoressa Elizabeth Wilder.

“Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima – ha detto Ryan Eggold che interpreta Max Goodwin -. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso”. Lo sceneggiatore David Schulner spiega che la quinta stagione finirà lì dove tutto è iniziato: “Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione”.