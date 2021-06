New Amsterdam 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, martedì 22 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la quarta puntata della terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla quarta puntata.

Trama

Scelte radicali. Max deve convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che potrebbe salvarle la vita, ma in cambio lei chiede di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Lució decide per una riorganizzazione dei reparti che prevede una forte penalizzazione per Oncologia, ma Helen non ci sta. Un paziente con problemi polmonari mette a dura prova le abilità diagnostiche di Lauren e Floyd, che grazie a lui scoprono l’esistenza del poliamore.

Calo di pressione. Nel secondo episodio della quarta puntata di New Amsterdam 3, stando alle anticipazioni sulla trama, New York è nella morsa del caldo e Max si rende conto che il New Amsterdam non fa abbastanza per contrastare il riscaldamento globale. Si lancia dunque in una compagna per combattere il cambiamento climatico adottando misure più sostenibili per l’ambiente ma insostenibili per il personale medico, costretto a dover lavorare senza guanti e a somministrare nei reparti pasti non graditi ai pazienti. Questo provoca contrasti sia con Sharpe, già provata dai continui litigi con Mina, che con Bloom, nonostante la sua fin troppo rilassante settimana di ferie passata a casa con Leyla. Max però non demorde e riuscirà a far accettare a tutti le sue nuove politiche ambientali.

Quando crolla tutto. A causa di una perdita, crolla il soffitto del Pronto Soccorso, inondando medici e pazienti. Dopo la comparsa di alcuni sintomi viene appurato che si tratta di una sostanza chimica corrosiva. Mentre Max perlustra l’ospedale in cerca dell’origine dello sversamento, la Bloom fa evacuare il reparto e sottopone tutti a una doccia di decontaminazione. Una paziente arrivata in Pronto Soccorso con delle cesoie da giardino nell’addome rischia la vita a causa dell’esposizione alla sostanza chimica e Reynolds non sa come aiutarla. Alla fine di una giornata terribile, Max riceve una notizia devastante da sua suocera.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata (tre episodi) di New Amsterdam 3, ma qual è il cast della serie tv? Nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia.

Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.