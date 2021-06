New Amsterdam 3 streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Da questa sera, martedì 1 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Grazie alla fervida mente dello showrunner David Schulner, l’ultimo episodio della seconda stagione – Pandemic – mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere. Dove vedere le puntate di New Amsterdam 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La terza stagione della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il martedì sera alle ore 21,50.

New Amsterdam 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.

Episodi e durata

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming New Amsterdam 3, ma quali sono i 14 episodi in programma. Ecco i titoli originali:

The New Normal Essential Workers Safe Enough This is All I Need Blood, Sweat & Tears Why Not Yesterday The Legend of Howie Cournemeyer Catch Disconnected Radical Pressure Drop Things Fall Apart Fight Time Death Begins in Radiology

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di New Amsterdam 3? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,50 alle ore 00,25. La durata prevista quindi (pubblicità incluse) è di circa 2 ore e 30 minuti.