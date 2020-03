Netflix, il catalogo di aprile 2020: serie tv, film originali e non in arrivo

Anche per aprile, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano qualcosa che possa distrarci dai cattivi pensieri. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che mettono a disposizione sempre nuovi contenuti, dalle serie tv ai film fino ai documentari e cortometraggi. Netflix nel mese di aprile 2020 porterà alcuni prodotti seriali molto attesi. Un esempio? La casa di carta 4, celebre serie tv spagnola con protagonista una banda di criminali che ha completamente stregato l’Europa. Vediamo qual è il catalogo del mese di aprile.

Netflix, il catalogo di aprile 2020: serie tv

Sarà un mese importante per Netflix, soprattutto perché dovrà combattere con il nuovo arrivo di Disney+ in Italia. Partiamo dalle serie originali, sicuramente quelle più attese in casa Netflix. Il 3 aprile 2020 saranno finalmente trasmessi gli episodi della Casa di carta 4 (La casa de papel), un prodotto spagnolo molto amato in tutta Europa che riproporrà la banda di criminali capitanata dal Professore.

Un’altra serie originale di Netflix è Outer Banks, un mystery Young Adult con protagonista un cast di giovanissimi. In uscita il 15 aprile 2020, Outer Banks racconta di John B, leader di un affiatato gruppo di adolescenti provenienti dalle isole di sabbia della barriera del North Carolina, una zona conosciuta come poco tranquilla. Gli amici scopriranno una mappa del tesoro e un segreto sepolto dal tempo, così partiranno per un’appassionante avventura.

Un’altra serie televisiva originale di Netflix è The Midnight Gospel, si tratta di una serie animata realizzata dal creatore di “Adventure Time” e vede come protagonista Clancy, un buffo personaggio che finirà per vivere tantissime avventure in mondi fantastici e strampalati.

Un’altra serie originale in arrivo è Summertime, una nuova produzione italiana liberamente ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia che arriverà il 29 aprile 2020. Ecco la trama:

Estate, Riviera romagnola. Summer è una ragazza indipendente e responsabile, che sogna di volare lontano dal luogo che l’ha vista crescere ma sente di essere il collante della sua famiglia. Ale è un ex campione di moto deciso a rompere col passato e pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Tra loro sboccia qualcosa che non avrebbero potuto prevedere, un amore che li accompagnerà lungo un’estate destinata a cambiare per sempre ciò che credevano di essere.

Per concludere le serie tv originali vediamo tornare After Life con la seconda stagione. Per quanto riguarda invece le serie in licenza su Netflic vediamo arrivare l’1 aprile l’amatissima Community, mentre il 22 aprile esce la terza stagione di The Story of God with Morgan Freeman.

Netflix, il catalogo di aprile 2020: i film e i documentari

Pochi film originali questo mese su Netflix, ma tanti in licenzia. Partiamo proprio da questi: l’1 aprile si parta con Si alza il vento, Il castello errante di Howl e Il calamaro e la balena. Il 3 aprile è la volta di un film originale, Coffee & Kareem, una commedia americana diretta da Michael Dowse e sceneggiata da Shane Mack che racconta della 12enne Kareem assumere un criminale per spaventare il nuovo fidanzato della madre.

Il 10 aprile arriva Un poliziotto a 4 zampe e la saga completa de Lo squalo per gli amanti dell’horror. Per chi è cresciuto con i film d’animazione, sarà lieto di trovare sempre nelle stessa data Alla ricerca della valle incantata, poi Un compleanno da ricordare, The Breakfast Club e la saga de La mummia.

Il 12 aprile arriva Mission Impossible: Fallout, il 14 aprile invece il film premio Oscar Manchester by the Sea e il 15 aprile dal mondo dei supereroi Batman vs Superman: Dawn of Justice. Il 16 aprile è la volta di Febbre da cavallo, mentre il 17 aprile arriva un film originale, Sergio, che racconta la vita del diplomatico brasiliano Sergio Vieira de Mello, interpretato da Wagner Moura. Il diplomatico è morto nel 2003 in un attentato a Baghdad, dove era in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Iraq.

Un altro film originale Netflix è La famgilia Willoughby in uscita il 22 aprile e Tyler Rake il 24 aprile.