Chi non è più abituato a fare zapping scorrendo quel che passa in tv (quella non a pagamento per intederci, quindi Rai e Mediaset) troverà nel nuovo esperimento di Netflix una piacevole scoperta. Siamo abituati ad andare sulla piattaforma streaming quando abbiamo già un’idea di cosa guardare e, anche quando non ce l’abbiamo, troviamo sempre qualche spunto interessante. Ebbene, Netflix ha pensato di saltare questa seconda fase, la ricerca, e di lanciare un nuovo canale – direct – che quindi possa agevolare l’utente e tornare alla vecchia maniera, quando si andava avanti di zapping e imbattersi in qualcosa di interessante da guardare.

“Forse non sei dell’umore giusto per decidere o sei nuovi e stai cercando ancora di orientarti o vuoi semplicemente essere sorpreso da qualcosa di nuovo e diverso”, recita il comunicato di Netflix.

L’esperimento della celebre piattaforma streaming ha trovato terreno fertile in Francia (qui le persone sono piuttosto tradizionaliste restando ancorate al classico schema della tv), dove è stato lanciato l’esperimento il 5 novembre. Si parte dalla Francia per poi arrivare anche agli altri paesi (Italia inclusa). Il canale sarebbe comunque disponibile sempre previo abbonamento a Netflix. Cosa trasmetterà? Serie tv nazionali (per la Francia quindi serie francesi) e internazionali così come film.

