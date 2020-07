Nessuno mi può giudicare: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 23 luglio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Nessuno mi può giudicare, film del 2011 per la regia di Massimiliano Bruno. La pellicola, con protagonisti Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo, ha vinto a sorpresa il Nastro d’argento per la migliore commedia. Il film ha segnato l’esordio da regista di Massimiliano Bruno e ha prodotto degli incassi record.

Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

Nessuno mi può giudicare film: trama

La bella Alice vive una vita agiata nella propria villetta di Roma, con il marito, un figlio e tre domestici. Con l’improvvisa morte dell’uomo in un incidente, la donna scopre di aver ereditato solo debiti, e che l’impresa familiare è sull’orlo del fallimento. L’unico modo per salvare la famiglia richiede di fare tanti soldi in poco tempo. Decide così di diventare accompagnatrice, aiutata nell’intento da una collega bellissima, dall’aria superficiale e cinica.

Nessuno mi può giudicare film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Paola Cortellesi – Alice Bottini

Raoul Bova – Giulio

Rocco Papaleo – Lionello Frustace

Anna Foglietta – Eva / Fabiana

Giovanni Bruno – Filippo

Hassani Shapi – Aziz

Valerio Aprea – Biagio

Caterina Guzzanti – Sofia

Pietro De Silva – Bompadre

Dario Cassini – Pietro

Massimiliano Bruno – Francesco Graziani

Edoardo Leo – Uomo al bar

Valerio Mastandrea – voce narrante; cliente di Eva

Michela Andreozzi – amica di Alice

Lillo – Enzo

Lucia Ocone – Tiziana

Awa Ly – Abeba

Raul Bolanos – Marcelo

Maurizio Lops – Bonetti

Riccardo Rossi – giornalista “Amore mio grandissimo”

Massimiliano Delgado – Denis

Fausto Leali – sé stesso

Massimiliano Vado – cliente biondo

Remo Remotti – cliente poeta

Stefano Fresi – Clown

Nessuno mi può giudicare film: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Nessuno mi può giudicare film: diretta tv e streaming

Dove vedere Nessuno mi può giudicare? Il film va in onda questa sera – 23 luglio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

