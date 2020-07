Nessuno mi può giudicare cast: attori e personaggi del film su Rai 1

Su Rai 1 questa sera torna una divertentissima commedia con Paola Cortellesi e Raul Bova, Nessuno mi può giudicare: il film fece altissimi incassi e vinse il Nastro d’argento per la migliore commedia e rappresenta l’esordio alla regia di Massimiliano Bruno. La commedia racconta la storia di Alice, che da donna ricca che vive in una villa del Circeo con il marito e tre domestici si ritrova sul lastrico dopo la morte del coniuge. Per riuscire a pagare i suoi debiti e sbarcare il lunario, Alice inizia a lavorare come escort ma la sua vita sarà destinata a cambiare quando incontra il simpatico e affascinante Giulio, titolare di un internet point al Quarticciolo di Roma. Ma, oltre a Raul Bova e alla Cortellesi, quali attori troviamo nel film? Vediamo qui di seguito il cast di Nessuno mi può giudicare.

Come anticipato, protagonisti del film sono Paola Cortellesi, nel ruolo di Alice, e Raul Bova, in quello di Giulio. Nella pellicola anche Anna Foglietta, che interpreta la bella Eva, la donna che aiuterà Alice a iniziare il suo lavoro come accompagnatrice. Rocco Papaleo, invece, è Lionello Frustace, simpatico e colorito vicino di casa della protagonista al Quarticciolo. Qui di seguito, invece, il resto del cast:

Giovanni Bruno – Filippo

Hassani Shapi – Aziz

Valerio Aprea – Biagio

Caterina Guzzanti – Sofia

Pietro De Silva – Bompadre

Dario Cassini – Pietro

Massimiliano Bruno – Francesco Graziani

Edoardo Leo – Uomo al bar

Valerio Mastandrea – voce narrante; cliente di Eva

Michela Andreozzi – amica di Alice

Lillo – Enzo

Lucia Ocone – Tiziana

Awa Ly – Abeba

Raul Bolanos – Marcelo

Maurizio Lops – Bonetti

Riccardo Rossi – giornalista “Amore mio grandissimo”

Massimiliano Delgado – Denis

Fausto Leali – sé stesso

Massimiliano Vado – cliente biondo

Remo Remotti – cliente poeta

Stefano Fresi – Clown

