Nero a metà: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti

Stasera, 10 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda (in replica) la quarta puntata di Nero a metà, ma cosa è successo nell’ultima puntata (la terza) trasmessa lo scorso mercoledì 3 giugno? Di seguito il riassunto dei due episodi della terza puntata di Nero a metà.

Nel primo dei due episodi (Sorelle) viene ritrovato il corpo di una donna nuda sotto Ponte Sant’Angelo e il cognato, appresa la notizia dai giornali, si presenta in commissariato dicendo che Sabrina aveva subito un trapianto di midollo come sua moglie. A salvare la vita alla sorella sarà il barista Rocca, sospettato inizialmente dell’omicidio, così come suo fratello gemello prima di morire aveva salvato Sabrina con una donazione di midollo. Intanto la Carta inizia un’indagine riservata su Guerrieri e, per capire cosa c’entri lui con il caso dei resti, chiede aiuto a Soprani ma questo rifiuta perché non vuole fare la spia. Malik-Alba? La coppia è sempre più presa e i due continuano a vedersi di nascosto.

Nel secondo, invece, Carlo e Malik indagano sulla morte di Sandro, pericoloso e violento strozzino: Malik trova l’agenda dell’uomo ma Carlo strappa una pagina. La Carta prova (anche con le minacce) a convincere Malik a indagare su Carlo ritenendolo colpevole della morte di Bosca, facendogli vedere il bossolo del proiettile con cui è morto: dagli esami balistici apparteneva alla pistola d’ordinanza di un poliziotto. Nel frattempo Alice, la madre adottiva di Malik, gli chiede aiuto dato che un ragazzo di nome Ahmed, di cui lei si occupa, è scomparso; Cristina, l’amante di Carlo, ha finalmente lasciato il marito; e Malik, su esortazione della Carta, va a casa della sorella di Bosca per avere qualche informazione sul fratello, e lei gli fa vedere una foto di Bosca insieme alla sua amante Clara, la moglie scomparsa di Carlo, e così Malik scopre che Clara tradiva Carlo con Bosca

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Nero a metà, ma quante puntate sono previste, quando va in onda e quando finisce? La prima stagione di Nero a metà (sono stati già girati gli episodi della seconda stagione) prevede 12 episodi divisi per sei puntate (due episodi a puntata). Di seguito la programmazione di Nero a metà su Rai 1 da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata (L’apparenza inganna (parti 1 e 2)): mercoledì 20 maggio 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Una volta di troppo e Una notte senza stelle): mercoledì 27 maggio 2020 ore 21,20

Terza puntata (Sorelle e Per amore): mercoledì 3 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Una canzone per te e Una famiglia tranquilla): mercoledì 10 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Viva gli sposi e Le verità nascoste): mercoledì 17 giugno 2020 ore 21,20

Sesta e ultima puntata (Una questione in sospeso (parti 1 e 2)): mercoledì 24 giugno 2020

Attenzione: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni

Potrebbero interessarti Nero a metà prossima puntata: cosa succederà il 17 giugno Nero a metà: trama quarta puntata, anticipazioni e cast La regina del peccato, la trama del film in prima tv su Rai 2