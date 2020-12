Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, 30 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda – in prima serata tv – il film Nelle tue mani, diretto da Ludovic Bernard narra una storia di integrazione e riscatto. Ma dove sarà possibile vedere Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 30 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Nelle tue mani streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Nelle tue mani, ma qual è la trama del film? Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina…

